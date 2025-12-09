Самонаетите лица в Германия са обезпокоени от високото ниво на несигурност, отчита „Ифо“

Самонаетите лица (еквивалент на самоосигуряващите се у нас - бел. ред.) в Германия се сблъскват с високо ниво на несигурност, като след два поредни спада бизнес климатът за тях се е подобрил незначително през ноември, но все още остава на ниско ниво. Това се посочва в проучване на мюнхенския институт „Ифо“ (Ifo), изпратено до БТА. Индексът на „Джимдо-Ифо“ (Jimdo-ifo), изготвян съвместно с платформата „Джимдо“ (Jimdo), за бизнес климата за самонаетите лица се е повишил до минус 19,8 пункта през ноември в сравнение с минус 23,7 пункта през октомври. Самонаетите лица са били по-малко негативни относно текущия си бизнес, а очакванията им за бъдещето са станали по-оптимистични. Според експерта на „Ифо“ Катрин Демелхубер за самонаетите лица това е период на постоянни икономически спадове и възходи.

Несигурните условия потискат желанието за инвестиции: Една трета от самостоятелно наетите лица и микрокомпаниите планират да инвестират по-малко през 2026 г., като само един на всеки шест възнамерява да инвестира повече. Ситуацията в икономиката като цяло е различна, тъй като почти една четвърт от компаниите планират да увеличат инвестициите си през 2026 г.

Проучване, проведено от „Ифо“, относно източниците на финансиране показва допълнителни рискове в резултат на текущата несигурност: 91 на сто от самонаетите лица и микропредприятията посочват собствения капитал като основен източник на финансиране, около 22 на сто използват лизинг и акционерен капитал като форма на финансиране, а 15 на сто получават подкрепа от семейство и приятели. Банковите заеми се играят роля за 46 на сто, но се използват неравномерно, като микропредприятията разчитат на тях много по-често от самонаетите лица. „Поради тази силна зависимост от собствени средства и неформално финансиране самонаетите лица биха могли да изпаднат в затруднения по-бързо в случай на сътресения в търсенето и затруднения с ликвидността“, казва Демелхубер.

Институтът „Ифо“ публикува индекса за бизнес климата „Джимдо-Ифо“ за самостоятелно наети лица и микропредприятия (с по-малко от девет служители) от август 2021 г. Както и при композитния индекс и тук се взимат предвид всички сектори на икономиката. Основният му фокус обаче е секторът на услугите.