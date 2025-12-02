Подробно търсене

Управляващите търсят начин да компенсират близо 1,5 млрд. евро след отпадането на редица мерки от проекта на бюджет за 2026 година

Мартин Леков
Управляващите търсят начин да компенсират близо 1,5 млрд. евро след отпадането на редица мерки от проекта на бюджет за 2026 година
Управляващите търсят начин да компенсират близо 1,5 млрд. евро след отпадането на редица мерки от проекта на бюджет за 2026 година
БТА, София (2 декември 2025) В Министерство на финансите се провежда среща със социалните партньори - работодателските организации и синдикатите, във връзка с подготовката на Закона за държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК за 2026 година. На снимката: министърът на финансите Теменужка Петкова.Снимка: Христо Касабов /БТА (ПБ)
София,  
02.12.2025 17:47
 (БТА)

Ефектът от мерките, които управляващото мнозинство е решило да отпаднат от новия проект на бюджета за 2026 година, ще създаде необходимост от намирането на близо 1,5 млрд. лв., които ще се търсят чрез намаляване на разходната част в бюджета в частта на капиталовите инвестиции, както и мерки в приходната част. Това стана известно от думите на министъра на финансите Теменужка Петкова по време на среща със социалните партньори в лицето на работодателските организации и синдикатите в сградата на Министерството на финансите.

Петкова посочи, че управляващото мнозинство се отказва от увеличаването на данък дивидент, от вдигането на осигурителните вноски с 2 процентни пункта, от предложението за използване на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обект (СУПТО), като ще се предложи и да отпадне механизмът за обвързване на възнагражденията в дадени области с размера на средната работна заплата в страната. 

На база решенията, които управляващата коалиция взе, това което търсим са 1,492 млрд. евро, каза Петкова. По думите ѝ, тази сума няма да се компенсира с нов дълг, а ще се направи преглед на капиталовата програма на министерствата с най-големи капиталови разходи и ще се търсят възможности там, както и с мерки в приходната част.

Теменужка Петкова отбелязва, че изтегленият проект на бюджет е на база политики от преходните години, като трябва да се вземе предвид, че управляващата коалиция работи от едва 11 месеца. Тя отчете като постижение на правителството членството в еврозоната и спасяването на средства по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), представи исканията на бизнеса. Сред тях са отпадане на увеличението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ с 2 пр. пункта, отпадането на данък дивидент, отпадането на СУПТО, както и разширяването на списъка със стоки с повишен фискален риск. Бизнесът предлага и увеличението на максималния осигурителен доход да е до 4430 лева, а не до 4600 лева както се предлагаше, като предлага и отпадане на автоматичните механизми при определяне на възнагражденията у нас.

Пламен Димитров, президент на КНСБ, посочи, че трябва да се прави разлика между автоматични формули за увеличение на възнагражденията и политики за увеличение на доходите, като даде пример повишаването на възнагражденията в образователния сектор.

Той изтъкна че КНСБ е "за“ увеличаването на максималния осигурителен доход до предвидения първоначално размер, тъй като това увеличение отразява ръста на средния осигурителен доход. Подобна позиция защитиха и от КТ „Подкрепа“.

Синдикатите посочиха, че увеличението на доходите е нещо от което правителството не може да се откаже, като Пламен Димитров открои сектори като "БДЖ Пътнически превози“, градския транспорт в София и служителите в "Български пощи“. От КТ „Подкрепа“ настояха за увеличаване на обезщетенията за безработица, както и обезщетенията при отглеждане на дете до 2-годишна възраст. 

На срещата присъства и премиерът Росен Желязков, който подчерта, че диалогът със социалните партньори е възстановен, посочвайки, че е по-добре това да се случи късно, отколкото никога.

"Смисъл от съществуването на което и да било правителство, което се ползва с парламентарна подкрепа, е да съумява да предлага такава финансова рамка, която отговаря на възможностите на икономиката и потребностите на обществото“, каза той.

Желязков посочи, че се оптимизирането на администрацията е тема, която се разглежда, но това трябва да се случи там където има фискален принос, а такъв няма когато се съкращават незаети щатни бройки.

Председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев заяви, че работодателите не са за масови съкращения в администрацията, а за съкращение там където има незаети щатни бройки и служители, навлезли в пенсионна възраст.

Петкова обобщи, че диалогът се запазва и ще бъде обменена информация в бъдеще относно новия проект на бюджета за 2026 година. По думите ѝ, още тази седмица може да има нова среща в същия формат и когато мерките са изяснени, ще се проведе и Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

По предложение на премиера Желязков новата работна среща ще бъде в петък, а на НСТС през следващата седмица.

/СЛС/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:57 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация