Рисковете пред икономиката на България остават небалансирани, според Центъра за изследване и развитие на икономическата теория при УНСС

Основните рискове пред българската икономика остават небалансирани във възходяща посока. Това изисква активни политики и структурни реформи за поддържане на стабилността и повишаване на конкурентоспособността на икономиката. Това се подчертава в есенното издание на макроикономическия бюлетин на Центъра за изследване и развитие на икономическата теория при Университета за национално и световно стопанство (УНСС), изпратен до редакцията на БТА.

Макроикономическият бюлетин представя обобщен анализ на ключовите процеси в българската икономика, въз основа на мнението на участващите в анкетите макроикономисти.

Рисковете за българската икономика остават небалансирани, се посочва още в изданието. Външната среда продължава да се свързва със засилващите се геополитически и търговски напрежения, възможното забавяне в основните търговски партньори и нестабилни цени на енергийните стоки. При вътрешните фактори доминират структурното изоставане в производителността и реалната конвергенция, демографската ерозия и хроничният недостиг на работна сила, както и управленски дефицити – слаба правоприлагаща среда и корупционни рискове, според съдържанието на бюлетина. Според авторите, бюджетната политика отразява по-скоро тези ограничения, отколкото да ги компенсира, което ограничава способността ѝ да действа стабилизиращо при евентуални шокове.

Докладът подчертава, че растежът остава умерен, но чувствителен към външни шокове, докато вътрешното търсене продължава да бъде основният двигател на икономическата активност. Потреблението на домакинствата се засилва благодарение на силен трудов пазар, повишаващи се доходи и разширено кредитиране.

Производителността показва краткосрочно възстановяване, но структурни предизвикателства като недостиг на инвестиции, дигитални умения и иновации, продължават да ограничават дългосрочния потенциал. В същото време инфлацията отново се ускорява, движена най-вече от услугите и храните, въпреки предходния период на спад на инфлацията.

Тематичното изследване в есенното издание на бюлетина поставя акцент върху устойчивостта на публичните финанси, като значителна част от респондентите идентифицират уязвимости, свързани с демографията, разходите за отбрана, зелената трансформация и управленските дефицити.

Цялото съдържание на макроикономическия бюлетин може да се намери тук.