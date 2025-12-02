Подробно търсене

Продажбите на произведените в Китай електромобили на „Тесла“ нарастват с 9,9 на сто на годишна база през ноември

Марин Милков
Снимка: Liu Ying/Xinhua via AP
Пекин,  
02.12.2025 15:39
 (БТА)

Продажбите на произведените в Китай електрически превозни средства на американския автомобилен производител „Тесла“ (Tesla) нарастват с 9,9 на сто на годишна база през ноември, докато компанията продължава да се сблъсква със силна конкуренция в Китай и Европа. Това показват публикувани днес данни на Китайската асоциация за леки автомобили (China Passenger Car Association - CPCA) и цитирани от Ройтерс.

Продажбите на превозните средства „Модел 3“ (Model 3) и „Модел Уай“ (Model Y) от завода на компанията в Шанхай, включително износът за Европа и други пазари, нарастват с 41 на сто през ноември спрямо месец по-рано.

Ръстът в продажбите се случва след пускането на новата версия на „Модел Уай“ с по-голям пробег и задно задвижване миналия месец в Китай,  по-ранния дебют на новата версия на „Модел 3“ с удължен пробег, както и на новия шестместен модел „Модел Уай Ел“ (Model YL) с удължена база.

Годишният ръст на продажбите на „Тесла“ през ноември е най-големият за последните 14 месеца.

Основният бизнес на „Тесла“ е под натиск, особено от китайски конкуренти, докато собственикът на автомобилостроителя Илон Мъск насочва вниманието си към роботаксита и хуманоидните роботи.

Новият играч в електромобилния сегмент „Сяоми“ (Xiaomi) бързо се превърна в конкурент на „Тесла“ в Китай със своите модели „Ес Ю7“ (SU7) и високопроходимият (SUV) „Ю“ (YU), като вече надмина целта си за продажба на 350 000 електромобила за годината.

Водещият китайски конкурент и най-голям производител на електромобили в света - Би Уй Ди (BYD) отчете рекорден ръст на доставките в чужбина от над 130 000 превозни средства миналия месец. Компанията продължи да изпреварва „Тесла“ в продажбите си в Европа през последните месеци.

Изправена пред ожесточена конкуренция в бюджетния сегмент от „Джийли“ (Geely), „Лийпмотър“ (Leapmotor) и други производители, които отбелязват нови рекорди, Би Уй Ди съобщи за спад в глобалните продажби за трети пореден месец през ноември.

/СЛС/

