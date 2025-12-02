Българската икономика ще се разшири с 3 на сто през 2025 г., като ще последва умерено забавяне до 2027 г., прогнозира ОИСР

Икономическият растеж на България ще остане относително висок през 2025 г., въпреки че ще се забави до 3 на сто, преди да отслабне допълнително до 2,6 на сто през следващата година и до 2,4 на сто през 2027 г. Това прогнозира Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за страната ни в най-новия си доклад, посветен на световните икономически перспективи през 2025, 2026 и 2027 г., който бе публикуван днес.

Основни двигатели на растежа на българската икономика ще останат потреблението на домакинствата и публичния сектор. Инвестициите ще се подпомагат от средствата по фондовете на ЕС и подобреното доверие, свързано с въвеждането на еврото на 1 януари 2026 г. Ръстът на българския износ ще следва търсенето на ключовите европейски пазари, посочват още от ОИСР.

Очаква се инфлацията в България да се повиши заради ръст на заплатите, възстановяване на ставката на ДДС, както и по-високи цени на комуналните услуги. Инфлацията ще се успокои със забавянето на растежа на заплатите. Постоянните значителни увеличения на заплатите обаче могат да забавят процеса на снижаване на инфлацията, прогнозира ОИСР за страната ни.

Ръстът на пенсиите, заплатите в публичния сектор, социалните трансфери и инвестиционните разходи е силен, но по-слабите от планираното приходи могат да наложат корекции в разходите, за да се поддържа бюджетният дефицит в рамките на наложените от ЕС ограничения. Умерената фискална консолидация и по-големият акцент върху разходите, стимулиращи растежа, биха помогнали за намаляване на инфлационния натиск и биха подкрепили икономическия растеж, изтъкват експертите.

Реформи за оптимизация на процедурите за развитие на възобновяеми енергийни източници, достъп до електропреносната мрежа, по-бързо лицензиране и свързаност биха ускорили зеления преход и подобрили бизнес климата в България, препоръчват от ОИСР.

В доклада се посочва още, че годишният растеж на българския БВП достигна 3,2 на сто през третото тримесечие на 2025 г., според експресната оценка. Частното и държавното потребление в България остават ключови двигатели за растежа, подкрепени от нарастващите реални доходи, включително заплатите в публичния сектор, особено в областта на сигурността и отбраната, растежа на кредитите и социалните трансфери.

Доверието на потребителите остава високо, а продажбите на дребно продължават да растат, макар и с по-бавни темпове. Растежът на инвестициите в страната се засили, като изпълнението на европроекти набра скорост след сформирането на ново правителство, отчита ОИСР.

Междувременно нивото на безработица в България спадна до 3,4 на сто, което отразява продължаващото създаване на работни места на фона на силен икономически растеж. Годишната инфлация спрямо Индекса на потребителските цени достигна 5,3 на сто през октомври, движена от растящите разходи за труд и силното търсене, подкрепено от затегнатия пазар на труда и индексация на минималните заплати и пенсии, възстановени ставки на ДДС и по-високи цени на комунални услуги.

Родното промишленото производство продължи да се свива през 2025 г., въпреки че отчете леко подобрение през септември. Настроенията в сектора остават влошени и все по-голям брой български производители отчитат недостатъчно външно търсене, според ОИСР.

Растежът на българският износ е възпрепятстван от слабото търсене на ключови пазари, особено в Германия. Последните промени в световната търговска политика, включително по-високите мита в САЩ за стоки от ЕС, ще имат умерено косвено въздействие върху българската икономика, главно чрез по-слабото търсене от ЕС, предвид ограничените преки търговски връзки на България със САЩ, се казва в доклада на ОИСР.