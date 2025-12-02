“Уиз Еър“ е превозила над 3 млн. пътници до и от България през 2025 г., което е ръст от 9 на сто на годишна база, съобщиха от компанията

“Уиз Еър“ (Wizz Air) е превозила над 3 милиона пътници до и от България през 2025 г., което представлява ръст от 9 процента спрямо предходната година. Данните бяха представени пред журналисти от Анастасия Новак, мениджър „Корпоративна устойчивост и комуникации“ в авиокомпанията.

По думите ѝ “Уиз Еър“ е извършила над 14 000 полета от и към София, Варна и Пловдив за периода януари – . Новак подчерта, че България, Централна и Източна Европа остават ключови пазари за авиокомпанията, като развитието в региона ще продължи и през следващите години.

Тя допълни, че всички девет базирани в страната самолета както във Варна, така и в София са от най-новото поколение Airbus A321neo, които намаляват разхода на гориво с около 20 процента и подпомагат усилията на “Уиз Еър“ в областта на устойчивото развитие.

Новак обърна внимание и на оперативните резултати – авиокомпанията е подобрила навременността на полетите си в България със 7 процента през годината, а закъсненията при пристигане са намалени с 4 процента.

Сред акцентите в нейното изявление бяха и технологичните иновации, които компанията внедрява – използването на изкуствен интелект в оперативния контрол, чатбота Амелия за комуникация с пътници при промени в полетите, както и функцията My Journey в мобилното приложение, улесняваща получаването на информация, ваучери и пренасочвания.

През 2025 г. “Уиз Еър“ е отбелязала 20 години присъствие в България, 30 милиона обслужени пътници в страната общо и 8 години от създаването на базата във Варна.

На въпрос на репортер на БТА относно официалната информация, че „Еърбъс“ обявява мащабно изтегляне на самолети A320, Новак поясни, че става въпрос за актуализация на софтуера на самолетите от фамилията A320, която включва моделите A320 и A321 – част и от флота на “Уиз Еър“. Тя подчерта, че от страна на авиокомпанията само 83 самолета са подлежали на софтуерно обновяване, като актуализацията е извършена през нощта веднага след получаването на новите изисквания. По думите ѝ това не е оказало никакво влияние върху оперативната дейност на превозвача и всички самолети летят нормално и безопасно.