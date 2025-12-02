Съд в Нидерландия може да потърси съдебна отговорност на „Епъл“ за предполагаеми антитръстови нарушения, реши Съдът на ЕС

Нидерландски съд може да потърси съдебна отговорност на американския технологичен концерн „Епъл“ (Apple) заради щети, произтекли от антитръстово поведение на американския технологичен гигант. Това решение произнесе днес Съдът на Европейския съюз по запитване на съд в Нидерландия, подкрепяйки две фондации, които търсят компенсация за потребителите, засегнати от предполагаеми антиконкурентни практики на компанията, свързани с неговия онлайн магазин „Ап стор“ (App Store), предаде Ройтерс.

Фондациите твърдят, че таксите, които „Епъл“ начислява за приложения на други компании в „Ап стор“, са прекомерни, нанасят вреда на потребителите и представляват незаконна злоупотреба с господстващо положение на пазара.

„Епъл“ заяви, че нидерландският съд няма юрисдикция по въпроса, тъй като неправомерните действия, които се твърди, че е извършила, не са настъпили в Нидерландия.

Съдът на ЕС отхвърли аргументите ѝ, като отчете, че въпросният магазин „Ап стор“ е проектиран специално за нидерландският пазар и използва нидерландски език, за да предлага приложения за продажба на потребители, които имат акаунт в „Епъл“, свързан с Нидерландия.

„Възникналата вреда при покупки в това виртуално пространство може да се случи на територията на страната, независимо от мястото, където са се намирали засегнатите потребители в момента на покупката“, заявиха съдиите.

„Следователно съдът в Нидерландия има международна и териториална компетентност“ да разглежда делото, се посочва в решението.

„Епъл“ е отказала коментар по запитване на „Ройтерс“. Двете фондации, завели делото, също не са коментирали темата.