Подробно търсене

Съд в Нидерландия може да потърси съдебна отговорност на „Епъл“ за предполагаеми антитръстови нарушения, реши Съдът на ЕС

Илиян Цвейн
Съд в Нидерландия може да потърси съдебна отговорност на „Епъл“ за предполагаеми антитръстови нарушения, реши Съдът на ЕС
Съд в Нидерландия може да потърси съдебна отговорност на „Епъл“ за предполагаеми антитръстови нарушения, реши Съдът на ЕС
Логото на онлайн магазина на "Епъл" - „Ап стор“, Снимка: AP/Patrick Semansky, архив
Люксембург,  
02.12.2025 14:00
 (БТА)

Нидерландски съд може да потърси съдебна отговорност на американския технологичен концерн „Епъл“ (Apple) заради щети, произтекли от антитръстово поведение на американския технологичен гигант. Това решение произнесе днес Съдът на Европейския съюз по запитване на съд в Нидерландия, подкрепяйки две фондации, които търсят компенсация за потребителите, засегнати от предполагаеми антиконкурентни практики на компанията, свързани с неговия онлайн магазин „Ап стор“ (App Store), предаде Ройтерс.

Фондациите твърдят, че таксите, които „Епъл“ начислява за приложения на други компании в „Ап стор“, са прекомерни, нанасят вреда на потребителите и представляват незаконна злоупотреба с господстващо положение на пазара.

„Епъл“ заяви, че нидерландският съд няма юрисдикция по въпроса, тъй като неправомерните действия, които се твърди, че е извършила, не са настъпили в Нидерландия.

Съдът на ЕС отхвърли аргументите ѝ, като отчете, че въпросният магазин „Ап стор“ е проектиран специално за нидерландският пазар и използва нидерландски език, за да предлага приложения за продажба на потребители, които имат акаунт в „Епъл“, свързан с Нидерландия.

„Възникналата вреда при покупки в това виртуално пространство може да се случи на територията на страната, независимо от мястото, където са се намирали засегнатите потребители в момента на покупката“, заявиха съдиите.

„Следователно съдът в Нидерландия има международна и териториална компетентност“ да разглежда делото, се посочва в решението.

„Епъл“ е отказала коментар по запитване на „Ройтерс“. Двете фондации, завели делото, също не са коментирали темата.

/БП/

Свързани новини

07.07.2025 16:01

"Епъл" е подала жалба срещу наложената ѝ от ЕК глоба в размер на 500 млн. евро

Американската технологична компания "Епъл" (Apple) обяви днес, че е подала жалба до Съда на Европейския съюз (СЕС) срещу наложената ѝ от ЕК през април глоба в размер на 500 милиона евро заради нелоялни търговски практики, свързани с онлайн магазина
23.04.2025 15:09

Еврокомисията наложи глоби на "Епъл" и "Мета" на обща стойност 700 милиона евро

Европейската комисия наложи глоби на "Епъл" (Apple) и "Мета" (Meta) на обща стойност 700 милиона евро, обвинявайки ги в нарушаване на законодателството на ЕС относно цифровите пазари, предаде Ройтерс. "Епъл" ще трябва да плати 500 милиона евро,
01.11.2024 11:14

"Епъл" с по-високи приходи и със спад на печалбата заради плащане на данък в ЕС

Технологичната корпорация "Епъл" (Apple) е постигнала резултати през четвъртото тримесечие на финансовата година, приключило на 28 септември 2024 г., които са над очакванията на анализаторите. Това сочат данните от новия финансов отчет на
10.09.2024 14:53

Решението на Съда на ЕС срещу "Гугъл" и "Епъл" е триумф за тактиката на еврокомисаря Вестагер, според Ройтерс

Европейският комисар по конкуренцията Маргрете Вестагер постигна две големи победи, след като днес Съдът на Европейския съюз (СЕС) подкрепи наложените глоби от Европейската комисия на американските технологични гиганти "Епъл" (Apple) и "Гугъл"

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:12 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация