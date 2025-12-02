Подробно търсене

"АЕЦ Козлодуй - Нови мощност" ЕАД и консорциум с преобладаващо канадско участие сключиха в София споразумение за инженерно-консултантски услуги

Камелия Цветанова
"АЕЦ Козлодуй - Нови мощност" ЕАД и консорциум с преобладаващо канадско участие сключиха в София споразумение за инженерно-консултантски услуги
"АЕЦ Козлодуй - Нови мощност" ЕАД и консорциум с преобладаващо канадско участие сключиха в София споразумение за инженерно-консултантски услуги
БТА, София (2 декември 2025) В Гранитната зала на Министерския съвет, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД и консорциумът LEP-BWXT-CNPSA сключват споразумение за инженерно-консултантски услуги. Снимка: Никола Узунов/БТА (ПБ)
София,  
02.12.2025 11:49
 (БТА)

"АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД и консорциумът с преобладаващо канадско участие LEP-BWXT-CNPSA сключиха споразумение за инженерно-консултантски услуги. Документът беше подписан в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио Стивън Лече, посланика на Канада в Румъния, България и Република Молдова Гавин Бакън, временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Мартин МакДауъл и други представители на сектора и бизнеса в Гранитна зала на Министерския съвет. 

Консорциумът от водещи международни компании ще подпомага българската страна в осъществяването на инвеститорския контрол и проследяването на процесите, свързани с проектирането, закупуването, изграждането и пуска на новите ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй", включително и първоначалните инженерни дейности, посочват от Министерството на енергетиката.  

Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е ключов фактор за гарантиране на енергийната сигурност на България. Проектът има стратегическо значение както за страната ни, така и за региона на Югоизточна Европа.

(Следва)

/ВЙ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

12.11.2025 16:56

Студенти могат да намерят реализация в "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности", смята изпълнителният директор на дружеството

Изпълнителният директор на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" Петьо Иванов смята, че студенти могат да намерят реализация в проекта. Той подчерта, че този проект е най-големият инвестиционен за последните години по време на среща на екипа на "АЕЦ
11.11.2025 11:40

Министър Станков: Изпълнението на енергийните ни приоритети дава отлични перспективи за кариерно развитие на младите хора в България

АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД подписа споразумения за сътрудничество с четири университета в страната за кадрово осигуряване на новите проекти в отрасъла Изграждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“, малките модулни реактори, гигафабриките

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:16 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация