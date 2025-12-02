"АЕЦ Козлодуй - Нови мощност" ЕАД и консорциум с преобладаващо канадско участие сключиха в София споразумение за инженерно-консултантски услуги

"АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД и консорциумът с преобладаващо канадско участие LEP-BWXT-CNPSA сключиха споразумение за инженерно-консултантски услуги. Документът беше подписан в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио Стивън Лече, посланика на Канада в Румъния, България и Република Молдова Гавин Бакън, временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Мартин МакДауъл и други представители на сектора и бизнеса в Гранитна зала на Министерския съвет.

Консорциумът от водещи международни компании ще подпомага българската страна в осъществяването на инвеститорския контрол и проследяването на процесите, свързани с проектирането, закупуването, изграждането и пуска на новите ядрени мощности на площадката на АЕЦ "Козлодуй", включително и първоначалните инженерни дейности, посочват от Министерството на енергетиката.

Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" е ключов фактор за гарантиране на енергийната сигурност на България. Проектът има стратегическо значение както за страната ни, така и за региона на Югоизточна Европа.

(Следва)