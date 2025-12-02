Подробно търсене

Курсът на еврото отново е почти без промяна спрямо долара

Бойчо Попов
Курсът на еврото отново е почти без промяна спрямо долара
Курсът на еврото отново е почти без промяна спрямо долара
Снимка: АP/Gregorio Borgia, архив
Франкфурт на Майн,  
02.12.2025 09:55
 (БТА)
Етикети

Курсът на еврото спрямо долара остава почти без промяна в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. 

Единната европейска валута се котира за 1,1613 долара, което е с 0,03 на сто над нивото на затваряне вчера.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1566 долара в петък.

/БП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:11 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация