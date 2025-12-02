Курсът на еврото отново е почти без промяна спрямо долара

Курсът на еврото спрямо долара остава почти без промяна в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1613 долара, което е с 0,03 на сто над нивото на затваряне вчера.

Вчера Европейската централна банка (ЕЦБ) определи референтен курс на еврото от 1,1646 долара спрямо 1,1566 долара в петък.