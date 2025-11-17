За трети пореден месец в Ямбол е отчетен спад в броя на регистрираните безработни

За трети пореден месец в Ямбол се отчита спад в броя на регистрираните безработни, сочат данните на Дирекция „Бюро по труда“ – Ямбол. През октомври равнището на безработица в региона е 4,8 процента. Регистрираните безработни са 2100 души – с 32 по-малко спрямо края на септември.

Запазва се тенденцията най-голям дял от безработните в област Ямбол да бъдат лица без квалификация - 58,7 процента. С основно или по-ниско образование са 48,2 процента. Продължително безработните представляват 25,1 процента от всички регистрирани в бюрата по труда в региона.

Най-голям брой от новорегистрираните идват от секторите „Преработваща промишленост“ - 18,6 процента, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 13,6 процента, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 13,3 процента. Тук няма промяна спрямо предходния месец.

Сред заявените свободни работни места най-много позиции са обявени в секторите „Преработваща промишленост“ - 24,1 процента, и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 17,6 процента. Работодателите търсят кадри още в секторите „Образование“ - 15,7 процента, „Държавно управление“ - 12 процента, както и „Хотелиерство“ и „Строителство“ - по 3,7 процента.

Сред най-търсените служители са оператори на производствена линия, електротехник в промишлеността, учители, кухненски работници, автомонтьори, касиери, електромонтьори, монтажници, болногледачи и др.