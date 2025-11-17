Институциите и бизнесът са в готовност за зимния туристически сезон в Смолянско и в очакване на първия сняг, според заместник-министър Павлин Петров

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
БТА, Заместник-министърът на туризма Павлин Петров (вляво) участва в работна среща в Смолян относно готовността на институциите и бизнеса за зимния туристически сезон. На снимката: областният управител на Смолян Захари Сираков, вдясно.Снимка: Христина Георгиева
17.11.2025 16:20
Институциите и туристическият бизнес в Смолянско са подготвени за предстоящия зимен сезон и очакват първия сняг. Това съобщи пред медиите в Смолян заместник-министърът на туризма Павлин Петров. Той проведе работна среща при областния управител Захари Сираков с участието на представители на държавни институции, общините и туристическия сектор в региона. Основна тема е била подготовката за зимния туристически сезон. Сред акцентите в разговорите, посочени от заместник-министър Петров, е необходимостта от засилен контрол върху нелоялната конкуренция и „сивия“ сектор в туризма. Предвижда се извършването на ежедневни проверки на търговци, работещи без разрешителни, на обекти, които не отговарят на изискванията за туристически услуги, както и на оператори без лицензи или удостоверения.

Към нелоялните практики се отнасят и неиздаването на касови бележки, наемането на служители без трудови договори и извършването на дейност без фактури. Според Петров строгият контрол е необходим, за да бъдат защитени инвеститорите и да имат увереност, че подобна конкуренция няма да бъде заплаха за сектора.

Бизнесът е готов да приеме туристи от цял свят, да ги забавлява и всички да си тръгнат радостни, коментираПавлин Петров. Той допълни, че през настоящия ски сезон традиционно се очакват български туристи, както и гости от Румъния, Турция, Гърция и Обединеното кралство.

Заместник-министърът посочи още, че се очаква голямата новина в Световната организация за опазване на нематериалното културно наследство относно гайдата и евентуалното ѝ вписване в списъка на ЮНЕСКО. Всички сме в очакване, защото това ще допринесе за популяризиране и развитие на туризма, добави той. По думите му евентуалното вписване ще предизвика широк международен интерес, а България все по-ясно се позиционира като целогодишна туристическа дестинация.

Областният управител Захари Сираков информира, че на срещата са били обсъдени мерки за подобряване на зимното поддържане както на републиканската пътна мрежа, така и на вътрешната инфраструктура в Пампорово. Той подчерта, че за пореден сезон остава предизвикателството с недостига на паркоместа в курорта. Сираков изрази надежда, че след проведената среща координацията между институциите и общините Смолян и Чепеларе ще бъде подобрена и през тази зима ще бъде осигурен още един паркинг, който да облекчи ситуацията.

