Инициативата PMI DAY 2025 – Ден на отворените врати на предприятията започва днес

Инициативата PMI DAY 2025 – Ден на отворените врати на предприятията, организиран от Конфиндустрия България, сдружение на италианското предприемачество в страната, ще започне днес, съобщиха от пресцентъра на сдружението.

Темата на тазгодишното издание е „Да избереш“ – символ на избора на посока, професионален и личен път, развитие чрез знания, опит и ангажираност, отбелязват организаторите. Инициативата цели да покаже, че всяко решение – дори съпроводено от грешки или предизвикателства – е неразделна част от процеса на учене и израстване, се посочва в съобщението.

Участници са ученици от основни, средни и висши училища в страната, както и техните преподаватели. Целта е да се запознаят младите хора със света на предприемачеството и възможностите, които той предлага, като се насърчават ценностите на отговорност, иновации и устойчиво развитие.

През 2024 г. в събитието участие са взели над 1250 компании и около 700 училища, което показва широкия му обществен и образователен обхват.

От сдружението допълват, че PMI DAY е международен проект, създаден от структурата Piccola Industria на Конфиндустрия – най-голямата работодателска асоциация в Европа. Неговата мисия е да сближи малките и средни предприятия с младите хора, като организира посещения в компании, срещи с предприемачи и запознаване с реалната работна среда. Тази година е шестнадесетото издание на международната инициатива.

За първа година в България събитието се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката.