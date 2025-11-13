Подробно търсене
Ролята на жените е изключително важна за устойчивото развитие на света, каза главният изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“ Цветанка Минчева

Анелия Цветкова
БТА, София (13 ноември 2025) Петото издание на Глобалния форум на жените лидери се провежда в Гранд Хотел Милениум - София. Събитието се организира от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). Тази година изданието е на тема „Бързо и яростно променящ се свят. Жените „зад волана”. На снимката: председателят на СЖББ и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк Цветанка Минчева.Снимка: Христо Касабов/БТА (ЕВ)
София,  
13.11.2025 11:16
 (БТА)

Ролята на жените е изключително важна за устойчивото развитие на света, каза председателят на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“ Цветанка Минчева по повод провежданото днес Пето издание на Глобалния форум на жените лидери в София.

Форумът се организира от Съвета на жените в бизнеса в България. Темата тази година е „Бързо и яростно променящ се свят. Жените „зад волана”, като ще бъде акцентирано на еволюиращата роля на жените в съвременната динамична обстановка от икономическа и технологична гледна точка, както и в контекста на сигурността в световен мащаб. В откриването на форума участва и премиерът Росен Желязков.

Само заедно в сътрудничество може да намерим правилните модели за устойчивото развитие на бизнесите и вярваме, че нашата роля е важна и че може да допринесем за доброто на бизнеса и на цялото общество, посочи още Минчева. 

Пред участниците във форума Цветанка Минчева каза, че целта на форума е да опише света около нас и ролята на жените в него - свят, който се движи на хиперскорост, както и да се начертае посоката напред. Тя отбеляза, че промяната е по-бърза от всякога, случва се все по-бързо и до голяма степен това се дължи на технологиите. Светът вече не е магистрала, по който спокойно да си караме, той е хиперускорение, което не ни дава време дори да мигнем. В този свят вярваме, че лидерството е единствения GPS, който имаме, за да намерим правилната посока, каза Минчева.

В тази връзка Минчева изтъкна, че ролята на жените в бизнеса е изключително важна във времената, в които живеем - променящи се, динамични, които изискват адаптивност. Жените са доказани лидери, които управляват преди всичко с емпатия, посочи тя. Минчева добави още, че бизнес фактите показват, че компаниите, в които има повече разнообразие и равнопоставеност на жени и мъже, особено в управлението, се справят по - добре в кризи, справят се по- добре в иновациите, привличат повече млади хора, което е ключово за развитието на всеки един бизнес.

 

/СЛС/

