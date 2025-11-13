Ролята на жените е изключително важна за устойчивото развитие на света, каза главният изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“ Цветанка Минчева

Ролята на жените е изключително важна за устойчивото развитие на света, каза председателят на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк“ Цветанка Минчева по повод провежданото днес Пето издание на Глобалния форум на жените лидери в София.

Форумът се организира от Съвета на жените в бизнеса в България. Темата тази година е „Бързо и яростно променящ се свят. Жените „зад волана”, като ще бъде акцентирано на еволюиращата роля на жените в съвременната динамична обстановка от икономическа и технологична гледна точка, както и в контекста на сигурността в световен мащаб. В откриването на форума участва и премиерът Росен Желязков.

Само заедно в сътрудничество може да намерим правилните модели за устойчивото развитие на бизнесите и вярваме, че нашата роля е важна и че може да допринесем за доброто на бизнеса и на цялото общество, посочи още Минчева.

Пред участниците във форума Цветанка Минчева каза, че целта на форума е да опише света около нас и ролята на жените в него - свят, който се движи на хиперскорост, както и да се начертае посоката напред. Тя отбеляза, че промяната е по-бърза от всякога, случва се все по-бързо и до голяма степен това се дължи на технологиите. Светът вече не е магистрала, по който спокойно да си караме, той е хиперускорение, което не ни дава време дори да мигнем. В този свят вярваме, че лидерството е единствения GPS, който имаме, за да намерим правилната посока, каза Минчева.

В тази връзка Минчева изтъкна, че ролята на жените в бизнеса е изключително важна във времената, в които живеем - променящи се, динамични, които изискват адаптивност. Жените са доказани лидери, които управляват преди всичко с емпатия, посочи тя. Минчева добави още, че бизнес фактите показват, че компаниите, в които има повече разнообразие и равнопоставеност на жени и мъже, особено в управлението, се справят по - добре в кризи, справят се по- добре в иновациите, привличат повече млади хора, което е ключово за развитието на всеки един бизнес.