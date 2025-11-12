Служителите на „Кока-Кола“ в Германия си осигуриха повишаване на заплатите след стачни действия

Служителите на „Кока-Кола“ (Coca-Cola) в Германия ще получат увеличение на заплатите и еднократно плащане съгласно нов колективен трудов договор, споразумението за който беше постигнато след неотдавнашни стачки, предаде ДПА.

Споразумението е постигнато в рамките на колективни преговори в Хамбург, според съвместно съобщение, публикувано днес от Синдиката на работещите в сектора на храните, напитките и кетъринга (NGG) и „Кока-Кола Юропасифик партнърс“- Германия (Coca-Cola Europacific Partners Germany).

Служителите и стажантите ще получат еднократно плащане от 400 евро през 2025 г., както и увеличение на заплатите с 2,9 на сто от януари 2026 г. и 2,4 на сто от януари 2027 година.

Вноската на работодателя в пенсионната схема на компанията също ще се увеличи от 2027 г. Новият колективен трудов договор ще бъде в сила 28 месеца.

Заместник-председателят на браншовия синдикат и главен преговаряш Фреди Аджан определи споразумението като „приемливо“, но добави, че то очевидно е и компромис и че синдикатът би „искал да види повече действия от страна на работодателя“.

Директорът по трудовите отношения в „Кока-Кола Юропасифик партнърс“ Катрин Флор заяви, че двете страни са „успели да се споразумеят за справедлив и всеобхватен пакет от колективни трудови договори, който осигурява дългосрочна сигурност при планирането“.

През последните седмици в множество обекти на „Кока-Кола“ в Германия имаше стачки за по-високи заплати. Напитките на марката се произвеждат, разпространяват и продават в страната от „Кока-Кола Юропасифик партнърс“- Германия.

Компанията управлява 24 обекта в Германия, включително 13 производствени съоръжения, като за нея работят около 6500 души.