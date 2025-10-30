Българските представители в ЕП са против въвеждането на квалифицирано мнозинство по ключови въпроси, каза евродепутатът Кристиан Вигенин

Всички представители на България в Европейския парламент са против въвеждането и разширяването на прилагането на квалифицирано мнозинство за външната политика, отбраната, разширяването и други ключови въпроси, заяви евродепутатът от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите/Българска социалистическа партия Кристиан Вигенин. Той участва в дискусия в парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове във връзка с Годишния доклад за 2024 г. относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност и отношенията с националните парламенти.

Има едно разбиране, особено във водещите държави членки на Европейския съюз (ЕС) и техните представители в Европейския парламент, че ЕС е достигнал предела на възможностите си да функционира ефективно със сегашната си институционална система и със сегашния брой страни членки. Една теза, която не споделям, но има разбиране, че когато станат още повече страни членки, ще стане още по-трудно да се постига единодушие по важните въпроси, и този проблем може да се реши, като се въведе гласуване с квалифицирано мнозинство. В двете водещи политически групи това разбиране е широко споделено, коментира Вигенин.

Според него обаче подобни решения всъщност биха довели до задълбочаване на противоречията вътре в ЕС. Тези важни въпроси – като външна политика, отбрана, бюджет – засягат и съществено суверенитета на всяка една страна членка, добави евродепутатът.

По думите му в годините България стана по-ефективна във формулирането на своите позиции, приоритети и в тяхната защита. Разбира се, има много какво да се желае. Виждам разликата към днешна дата в начина, по който представителите на отделните министерства в Брюксел работят с членовете на Европейския парламент по обмена на информация и предоставянето на позиции по различни доклади, и това ме радва. Винаги трябва да се стремим към нещо повече, посочи Вигенин.

В Европейския парламент значително преобладава мнението, че на националните парламенти следва да бъдат дадени допълнителни правомощия по отношение на европейското законодателство. В момента националните парламенти разполагат с така наречената „жълта карта“ и „оранжева карта“. Трябва да бъдат добавени „зелена картон“ и „червен картон“. „Зеленият картон“ би дал възможност на националните парламенти да поискат законодателство. „Червеният картон“, при определено мнозинство на националните парламенти, би дал възможност директно да се блокира дадено законодателство. Това са позитивни и конструктивни предложения, които трябва да залегнат при следващата промяна на договорите, каза още Кристиан Вигенин.