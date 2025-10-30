Общинските съветници в Генерал Тошево одобриха отчет за дейността си през първото шестмесечие на годината

Общинските съветници в Генерал Тошево одобриха отчет за дейността си през първото шестмесечие на 2025 година.

На днешното заседание клетва положи нов общински съветник - Валери Влайков, след като общинската избирателна комисия е започнала предсрочното прекратяване на правомощията на общински съветник Красимира Тодорова от коалиция "БСП за България". Поради тази причина бяха гласувани промени в съставите на три постоянни комисии. Съветниците решиха Ганка Феодорова да стане председател, а Павлин Йорданов нейн заместник в постоянната комисия по “Просвета, наука и култура, вероизповедания, проблеми на младежта, спорт и туризъм”. До този момент председател е била общинският съветник с прекратени правомощия Красимира Тодорова.

В Комисията по социална дейност и здравеопазване като член бе избран да се присъедини новият общински съветник Валери Влайков. Постоянната комисия по законност и обществен ред също ще има нов председател Александър Петков, който заменя Ганка Феодорова.

Общинският съвет в Генерал Тошево даде разрешение да има една маломерна паралелка за втори клас в Средно училище “Никола Й. Вапцаров” в града. В паралелката ще се обучават 14 ученици и за нея няма да има осигурено дофинансиране.

На редовното заседание бе утвърден броят на педагогическия персонал, работещ в училища, детски градини и Центъра за работа с деца на територията на община Генерал Тошево, за да се възстановят разходите за транспорт от местоживеене до месторабота и обратно.

Съветниците дадоха съгласие да бъде преместена и монтирана паметната плоча на Йордан Йовков от сграда на бившето училище в село Изворо върху фасадата на Народно читалище “Съединение-1943” в селото.

На заседанието бе прието предложение от кмета на Генерал Тошево Валентин Димитров да се утвърди една щатна бройка за длъжността “шофьор” в Центъра за обществена подкрепа на града.

Съветниците одобриха три проекта на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за външен/захранващ водопровод за земеделски поливни нужди по части от кадастралната карта на селата Чернооково, Рогозина и Кардам.