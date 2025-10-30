Мъж на 36 години от Петрич е задържан за притежание на наркотици, съобщиха от полицията

Мъж на 36 години от Петрич е задържан заради притежание на наркотици, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

В сряда криминалисти от Областната дирекция са открили около 6287 грама тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на марихуана. Около 62 грама от нея са намерени в товарен автомобил „Пежо Боксер“, паркиран в района на ул. „Ильо Войвода“ в гр. Петрич. Друго количество наркотик с близо 6000 грама е намерено в друг товарен автомобил „Пежо Боксер“, паркиран в частен имот в местността „Кумли“ в землището на Петрич, а около 445 грама са намерени в туристическа каравана в същия имот. Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 36-годишен мъж от града и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

БТА припомня, че преди дни мъж на 47 години от петричкото село Първомай беше задържан отново заради съхранение на наркотични вещества.