Въздушната спешна помощ ще има база край Търговище, Общинският съвет гласува актуализация на бюджета и теми, свързани с управлението на имоти

Въздушната спешна помощ ще има база край Търговище. Общинските съветници дадоха съгласие за проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Довеждаща техническа инфраструктура - водопровод и ел. захранване за обособена позиция № 4 „Инженеринг на оперативна база за HEMS – Търговище“.

Изработването на проекта е свързано с техническо задание за проектиране от Министерството на здравеопазването по изпълнение на проект за изграждане на оперативни бази, хангари и хеликоптерни площадки за нуждите на HEMS (система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха). С проекта на ПУП - парцеларен план следва да се определят местоположението на проектните трасета, техните дължини, сервитути и засегнати имоти, в землището на село Буховци.

В началото на заседанието кметът на Търговище Дарин Димитров запозна общинските съветници с отчета за изпълнението на общинския бюджет и на сметките за средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2025 г. Докладната има информативен характер и не подлежи на гласуване.

Общински съвет – Търговище упълномощи заместник-кмета Пламен Абаджиев за представител на Община Търговище в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Търговище.

Съветниците одобриха предложението на заместник-кмета Пламен Абаджиев правото на управление над имот – публична общинска собственост да бъде предоставено безвъзмездно на Регионалния исторически музей (РИМ), както и предложението за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот – частна общинска собственост на Пенсионерски клуб „Буйновска среща“ в село Буйново.

Общинските съветници подкрепиха и докладни записки, свързани с управлението на имоти с общинско участие в собствеността, намиращи се в землището на град Търговище и в населени места на общината. Част от тях са насочени към изработване на подробни устройствени планове за застрояване за имоти.

Със свое решение ОбС – Търговище предостави нов училищен автобус на Обединено училище „Христо Ботев“ в село Макариополско. С него ще се извършва превозването на учениците от селата Острец, Буховци и Твърдинци.

Допълнително съветниците подкрепиха и докладна за отпускане на финансово подпомагане на четири двойки по Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми. Одобрените четири двойки ще получат по 3500 лв. за изследвания и процедури.

Както БТА съобщи, общинските съветници в Търговище гласуваха също актуализация на списъка с капиталови разходи. Чрез трансфер на средства се осигурява възможност за проектиране на нов водопровод за село Алваново, за закупуване на преносими компютри за здравните кабинети към общинските детски заведения, за закупуване на водогреен котел за общинското предприятие „Флора“, както и за внедряване на нова автоматизирана информационна система за електронен документооборот в Общината.