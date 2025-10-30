Временно е ограничено движението на обходния път на Враца, а за големи камиони е ограничен и пътят Враца - Борован, съобщават от АПИ

Временно е ограничено движението на обходния път на Враца, както и на пътя Враца - Борован за моторни превозни средства (МПС) над 12,5 тона, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

При първи километър на обходен път - Враца се подменя жп прелез при село Нефела. Обиколният маршрут в посока София - Видин е през път III-101 Враца - Криводол, а в посока Видин - София през град Враца, посочват от АПИ и уточняват, че трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Днес временно е ограничено движението за МПС над 12,5 т по пътя Враца - Борован от 22 до 23 км. Причината е ремонт на асфалтовата настилка. Обходният маршрут в посока Оряхово - Враца е по път II-13 Борован Девене - Криводол и път III-101 Враца - Криводол. В посока Враца - Оряхово от разклона за село Чирен се преминава през Чирен, Девене и Борован, посочват още от АПИ.