Безлихвени заеми за почти 400 хил. лв. от бюджета на община Балчик за дейности по проекти гласуваха общинските съветници

Безлихвени заеми за почти 400 хиляди лева от бюджета на община Балчик гласуваха общинските съветници, за да бъдат осигурени дейности по различни проекти. Съветниците гласуваха отделна докладна за всеки един от десетте проекта. Те са одобрени, но още не е получено външно финансиране.

По проект "Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с. Оброчище и с. Рогачево", финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, одобриха заем от 20 618 лева. За проект „Силен старт" по Оперативна програма „Образование" 2021-2027 г. отпуснаха заем от 53 000 лева.

По проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. заемът е в размер на 1842 лева. За проект „Иновативни здравно-социални услуги в Община Балчик" по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г. съветниците отпуснаха заем от 200 000 лева.

По проект „Топъл обяд" по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 са отпуснати 58 488 лева. По проект „Изграждане на тренировъчно игрище за футбол с размер 20х20 в с. Оброчище по Оперативна програма „Развитие на селските райони“ (РСР) 2014-2020 г. парите са 25 768 лева.

За проект "Повишаване енергийната ефективност на СУ "Хр. Смирненски" с. Оброчище, финансиран от Оперативна програма "Развитие на селските райони" бяха отпуснати 9000 лева. По проект „Рехабилитация на водопровод по ул. "Девети септември" в с. Сенокос", финансиран от Оперативна програма „Развитие на селските райони“ 2023-2027 г. заемът е в размер на 3000 лева.

За проект „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа и СВО на с. Соколово -клон 1", финансиран от Оперативна програма „Развитие на селските райони 2023-2027 отпуснаха 3000 лева. По проект „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа и СВО на с. Соколово общ. Балчик -клон 2", финансиран от Оперативна програма „Развитие на селските райони 2023-2027 също отпуснаха заем от 3000 лева.