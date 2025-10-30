Според национално проучване Казанлък е сред общините с най-високо натоварване на администрацията, съобщи председателят на Общинския съвет

Казанлък е сред българските общини с най-високо натоварване на общинската администрация. Това съобщи по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет председателят му Николай Златанов, който се позова на последния анализ на Института по пазарна икономика (ИПИ), изготвен на база данните на Министерството на финансите за четвъртото тримесечие на 2024 година. Според изследването в Казанлък един общински служител обслужва над 580 жители, посочи той.

Кметът на общината Галина Стоянова изказа благодарност от името на общинската администрация за това, че всички доклади и предложения се разглеждат от съветниците по най-добрия и бърз начин, което спомага за изпълнение на целите навреме и в пълнота. Тя изказа и своята благодарност към заместник-кметовете Аксения Тилева, Сребра Касева, Драгомир Петков и Даниела Коева и към началниците на отделите и работещите в общинската администрация.

Кметът подчерта, че през последните две години в Община Казанлък са разработени огромен брой проекти с външно финансиране, което носи на града и региона огромен финансов ресурс и е плод на много труд. По отношение на случаите на остра критика тя коментира, че работещите в администрацията са хора, които имат предел на възможностите и отбеляза, че всеки има право на мнение, но не трябва да се прибягва до обиди и необосновани обвинения. Ние сме за това – да бъдем проверявани, но призивът ми е да се уважаваме, обърна се към общинските съветници Стоянова.