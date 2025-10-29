Зъдържането на мъжа, обвинен за убийството на майка си в с. Студеница, е удължено до 72 часа, съобщиха от Апелативна прокуратура - Варна

Задържането на мъжа на 57 години, сочен за отговорен за убийството на 80-годишната си майка в с. Студеница, е удължено за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия случая прокурор, с оглед довеждането на обвиняемия в съда за определяне на мярка за неотклонение, съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура във Варна.

Окръжна прокуратура – Шумен ръководи досъдебно производство за извършено убийство в село Студеница, община Хитрино. Във връзка със случая е задържан мъж на 57 години, син на жертвата. Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил смъртта на родната си майка. Убийството е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвата при условията на домашно насилие, посочват от пресцентъра на Апелативната прокуратура.

За случилото се е станало известно на 28 октомври. Жертва на тежкото криминално престъпление е 80-годишна жена, в чиито дом е извършено деянието. От пресцентъра на прокуратурата допълниха, че установените към момента факти сочат, че 57-годишният мъж е нанесъл на майка си жесток побой, в резултат на който тя е починала. Работата по доказване и документиране на извършеното престъпление продължава и към момента под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Шумен. Работи се за изясняване на всички факти и обстоятелства около тежкото криминално деяние. Предстои в съда да бъде внесено искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Както БТА предаде по-рано, на брифинг в Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен окръжният прокурор на Шумен Орлин Куздов посочи като извършител на тежкото престъпление сина на жената Бейнан Хюсеин. Сигналът е подаден на 28 октомври от внука на жената, коментира ст. комисар Гендов, директор на ОДМВР - Шумен. Той каза още, че Хюсеин е направил частични самопризнания.