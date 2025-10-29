Общинският съвет в Ценово преразгледа Етичния си кодекс

Общинският съвет в Ценово преразгледа и прегласува част от Етичния си кодекс, съобщи за БТА неговият председател Георги Георгиев.

Причината е връщане на областния управител на Русе Драгомир Драганов на част от текстовете на решението, които според него са в противоречие с нормативни актове от по-висока степен – Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за нормативните актове. Георгиев отчете, че са направени необходимите корекции, според които съответните правомощия за осъществяване на контрол за спазване на Етичния кодекс са възложени на новия постоянно действащ орган – постоянна етична комисия, а не на председателя на Общинския съвет. Предстои да бъде уточнен и състав на комисията.

Общинският съвет в Ценово разгледа и утвърди по време на днешното си заседание и Годишен план за ползване на дървесина от горския фонд на Общината за 2025 година.

Съветниците гласуваха и за продажбата на урегулиран поземлен имот частна общинска собственост на улица „Ангел Кънчев“ 7 в село Долна Студена. Площта му е 1316 кв. м. Минималната тръжна цена на имота ще е 6687 лева с ДДС.