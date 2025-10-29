Подробно търсене

Двама души пострадаха при катастрофа между лек автомобил и микробус на главния път Стара Загора-Димитровград

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: БТА, архив
Стара Загора,  
29.10.2025 14:50
 (БТА)

Двама души са откарани в здравно заведение след катастрофа на главния път от Стара Загора към Димитровград в района на надлеза над автомагистрала „Тракия“. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигнал за инцидента е постъпил около 13:20 часа. По първоначална информация са се сблъскали лек автомобил и микробус. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Пострадалите са двамата водачи, на които се оказва медицинска помощ. Временно движението в района на местопроизшествието е преустановено, като е създаден обходен маршрут през селата Християново и Памукчии.

На място има полицейски екип.

В момента включването по автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас от този пътен възел е преустановено поради ремонтни дейности.

 

/НН/

