site.btaОбщинското предприятие „Разградлес“ има готовност да предложи 34 248 кубически метра дървесина за населението през новата година
Общинското предприятие „Разградлес“ има готовност да предложи 34 248 кубически метра дървесина за населението през новата година. Количеството дървесина ще бъде предоставено по ценоразпис чрез добив и от склад, каза кметът Добрин Добрев при представянето на годишния план на общинското предприятие за 2026 г. Той посочи, че планът се изготвя от общината въз основа на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Планът за ползване на дървесина от „Раздградлес“ за настоящата година е бил в размер до 34 810 кубически метра лежаща маса.
Общинският съвет утвърди и цените на дървесината от Общинското предприятие. Кметът обясни, че стойностите се съобразени с промените в пазарните цени. Като основна причина за промяната в ценоразписа Добрев посочи въвеждането на еврото като официална валута в страната ни. „Измененията водят до закръгляне на стойностите, но няма драстични промени в ценоразписа“, каза кметът.
Според приложения ценоразпис един пространствен кубик дърва за огрев от видовете цер, габър и друга широколистна твърда дървесина, доставена до адрес на клиента, от 108 лв. става 111,48 лв. Акацията и гледичията ще струват 82,14 лв., а трупите – дъб и други твърди широколистни от 216 лв. за кубически метър ще се продават за 217,10 лв.
/ТТ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина