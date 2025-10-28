Общинското предприятие „Разградлес“ има готовност да предложи 34 248 кубически метра дървесина за населението през новата година. Количеството дървесина ще бъде предоставено по ценоразпис чрез добив и от склад, каза кметът Добрин Добрев при представянето на годишния план на общинското предприятие за 2026 г. Той посочи, че планът се изготвя от общината въз основа на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Планът за ползване на дървесина от „Раздградлес“ за настоящата година е бил в размер до 34 810 кубически метра лежаща маса.

Общинският съвет утвърди и цените на дървесината от Общинското предприятие. Кметът обясни, че стойностите се съобразени с промените в пазарните цени. Като основна причина за промяната в ценоразписа Добрев посочи въвеждането на еврото като официална валута в страната ни. „Измененията водят до закръгляне на стойностите, но няма драстични промени в ценоразписа“, каза кметът.

Според приложения ценоразпис един пространствен кубик дърва за огрев от видовете цер, габър и друга широколистна твърда дървесина, доставена до адрес на клиента, от 108 лв. става 111,48 лв. Акацията и гледичията ще струват 82,14 лв., а трупите – дъб и други твърди широколистни от 216 лв. за кубически метър ще се продават за 217,10 лв.