Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди предложенията за промени в двуседмичния отпуск за бащи

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроект за изменения в Кодекса на труда, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители, в чийто мотиви се посочва, че сега бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът е от датата на изписване на детето. Целта на законопроекта е да осигури по-голяма гъвкавост чрез промяна в реда за ползване на отпуска и тя да може да се използва наведнъж или на части, според нуждите на всяко семейство, в рамките на първата година от датата на раждането на детето.

От Асоциацията на индустриалния капитал в България виждаме рискове – оперативна непредвидимост, която ще внесе това предложение, каза Добрин Иванов, член на асоциацията. По думите му е възможно да настъпи временен хаос в работните графици, особено сред работещите на непрекъснат процес, както и за работещите на смени. Възможно е да се стигне и до злоупотреби, допълни той. Бихме го подкрепили, ако са предвидени механизми, които да осигуряват предвидимост – поне 10-дневно предизвестие, за да може да бъдат настроени работните графици. Да се ползва на части, на няколко пъти, като минималният срок е три последователни дни, каза още той.

Този отпуск е харесван и разпознавамем от бащите – около 21 хиляди мъже го ползват, каза Мария Минчева от Българската стопанска камара. Тя напомни, че след навършване на 6-месечна възраст на детето бащите биха могли да поемат отглеждането му и посочи, че от тази възможност са се възползвали по-малко от 300 души през последните пет години. Стопанската камара не подкрепя предложените промени, каза още тя.

От Българската търговско-промишлена палата се въздържаха от подкрепа и посочиха, че отпускът трябва да се ползва еднократно, близо до раждането на детето. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България също се въздържаха от подкрепа с мотива, че отпускът е целеви и е свързан с конкретно събитие.

Представителите на синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа" изразиха подкрепа за предложените промени.

Отрицателно е становището на Министерството на труда и социалната политика, каза министър Борислав Гуцанов. С предложението се променя същността и целта на отпуска по бащинство, посочи още той и припомни, че според действащите разпоредби този отпуск се ползва при точно определен период, в който влизат и почивните дни. Предлаганото изменение ще създаде проблеми и предпоставка за възникване на трудови спорове. Създава се необоснована неравнопоставеност между бащите, които ще ползват отпуска наведнъж и тези, които ще го ползват на части. Не е уредено и правото да се ползва на части отпуска за осиновителите, каза още министър Гуцанов.