В Шумен започнаха обучителни занятия на полицаи с ученици

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Снимка: Областна дирекция на МВР в Шумен и БТА/Архив
Шумен ,  
27.10.2025 15:27
 (БТА)

Полицаи започнаха обучителни занятия с ученици от шуменски училища, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР. 

Първото училище, в което гостуваха служителите на реда, бе Девето основно училище “Панайот Волов“. Инспектор Ирина Панова от Детска педагогическа стая и главен инспектор Пламен Замбев - началник на сектор „Специални тактически действия“ към областната полиция разясниха на ученици от шести и седми клас как трябва да реагират и какви действия трябва да предприемат, ако в училището нахлуе въоръжен и са взети заложници. 

Гл. инсп. Замбев изнесе на учениците кратка лекция как трябва да се държат ако попаднат в подобна ситуация и какви трябва да бъдат действията им. 

„Тези неща, за щастие, не ги виждаме в нашето ежедневие, но е добре да сме подготвени теоретично кое е най-важното, което трябва да направим и да не забравяме, за да можем да спасим нашия и живота на друг“, обясни инсп. Панова, цитирана от пресцентъра на полицията. 

На учениците днес е представен и обучителен филм за справяне с подобна криза, изготвен от ОДМВР.  

Служители на Областната дирекция на МВР имаха занимания с деца и през лятото. На 1 октомври м.г. в Шуменско започна и превантивната програма „Детско полицейско управление“ .

 

