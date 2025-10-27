В Шумен започнаха обучителни занятия на полицаи с ученици

Полицаи започнаха обучителни занятия с ученици от шуменски училища, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Първото училище, в което гостуваха служителите на реда, бе Девето основно училище “Панайот Волов“. Инспектор Ирина Панова от Детска педагогическа стая и главен инспектор Пламен Замбев - началник на сектор „Специални тактически действия“ към областната полиция разясниха на ученици от шести и седми клас как трябва да реагират и какви действия трябва да предприемат, ако в училището нахлуе въоръжен и са взети заложници.

Гл. инсп. Замбев изнесе на учениците кратка лекция как трябва да се държат ако попаднат в подобна ситуация и какви трябва да бъдат действията им.

„Тези неща, за щастие, не ги виждаме в нашето ежедневие, но е добре да сме подготвени теоретично кое е най-важното, което трябва да направим и да не забравяме, за да можем да спасим нашия и живота на друг“, обясни инсп. Панова, цитирана от пресцентъра на полицията.

На учениците днес е представен и обучителен филм за справяне с подобна криза, изготвен от ОДМВР.

Служители на Областната дирекция на МВР имаха занимания с деца и през лятото. На 1 октомври м.г. в Шуменско започна и превантивната програма „Детско полицейско управление“ .