Община Берковица е отличена с награда за систематични действия в областта на градската продоволствена политика

Община Берковица е отличена с награда в категория „Общинска политика“ по време на XI-та Международна конференция „Достъп до добра храна“, проведена на 23–24 октомври 2025 година в Пловдив, съобщи за БТА кметът Радослав Найденов.

Наградата се присъжда на Община Берковица за систематичните и целенасочени действия в областта на градската продоволствена политика и за приемането на Декларацията за достъп на гражданите до добра и разнообразна храна в подкрепа на Пакта за градска продоволствена политика, подписан в Милано на 15 октомври 2015 година, обясни кметът.

Пактът за градска продоволствена политика предвижда общинската администрация да насърчава политики и програми, които оказват влияние върху хранителната система, повишаване на осведомеността за здравословното хранене, хармонизиране на общинската уредба с практиките за здравословно хранене, обмен на данни за хранителните системи с други общини и партньори, разработване на стратегия за намаляване на риска от бедствия с цел повишаване на устойчивостта на градските хранителни системи, включително онези градове, които са най-засегнати от изменението на климата, продължителни кризи и хронична продоволствена несигурност в градските и селските райони, поясниха от Община Берковица.