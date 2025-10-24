Над 30 хиляди растения са засадени в цветни фигури в централната градска част на Добрич и парк „Свети Георги“ от служителите на общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти“, съобщават от администрацията.

Растенията са теменужки, незабравки и парички. Общо 12 900 броя са засадени в центъра на Добрич, като теменужките са 10 400, засадените парички за 1500, а незабравките са хиляда.

В парка са засадени 17 600 растения. Там отново най-много са теменужките – 13 200 броя. Засадени са също и 3200 стръка парички и 1200 незабравки.

През 2025 г. общинското предприятие произвежда 44 хил. броя разсад за есенно-пролетно зацветяване. До края на октомври и началото на ноември ще бъдат засадени още около седем хиляди луковици лалета, които се очаква да внесат повече цвят и настроение през пролетта.