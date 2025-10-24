Подробно търсене

В ловешкото село Брестово за пръв път ще отбележат Димитровден с изложение на домашни туршии, вино и ракия

Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова
Народно читалище „Пробуда - 1909 г.“ Снимка: кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова (архив)
С. Брестово,  
24.10.2025 14:31
 (БТА)

В ловешкото село Брестово за пръв път празникът Димитровден ще бъде отбелязан с изложение на домашни туршии, вино и ракия, съобщи за БТА Ивелина Маринова, секретар на Народно читалище „Пробуда – 1909 г.”, организатор на проявата. 

Жителите на Брестово ще се съберат в понеделник на обяд в залата за тържества в селото и всеки ще донесе зимнина и напитки, собствено производство. Ще има и греяна ракия. Очаква се в празника да се включат поне 20 жители. 

Типични за селото туршии няма, но домакините приготвят шарена и царска туршия, както и гръцка, каза Маринова. Прави се и туршия от тиквички с копър и чесън. На практика, каквото е дала градината през годината, се консервира, обобщи секретарят на читалището.

Ивелина Маринова припомни, че по традиция на Димитровден се слага край на лятната работа – дворна и кърска, както и строителна, и започва къщната работа – край печката и при животните. По думите на Маринова празненството в Брестово е повод малкото хора в селото да бъдат заедно.

 

