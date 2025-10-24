В Луковит две детски градини искат формиране на групи с деца над максимално определения брой

Две детски градини в Луковит – „Червената шапчица” и „Звънче”, искат формиране на групи с деца над максимално определения брой според наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Предложението за разрешаването е част от дневния ред, публикуван на сайта на администрацията, за заседанието на Общинския съвет идната седмица.

В докладната си вносителят – кметът Иван Грънчаров, посочва, че броят на децата в групите може да се завиши с до две деца над максималния брой. В случаите, когато броят на децата в групите в детските градини, изчислен на базата на средна посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък, максималният брой на децата в групите може да бъде завишен над максималния с до три деца. Грънчаров предлага на съветниците да обсъдят отправените искания от директорите на двете детски градини и да разрешат формиране на групи над норматива.

В детска градина „Червената шапчица” искането е за три деца (първа възрастова група) в повече. Мотивите за това са желанието на родителите; децата са от населени места, в които няма детска градина – селата Петревене и Карлуково.

В детска градина „Звънче” искането е за едно дете (трета възрастова група) над норматива. В мотивите си директорът посочва задължителния характер на предучилищното образование за децата на възраст от четири до шест години, както и предпочитанията на родителите то да посещава това детско заведение.