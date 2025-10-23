Двадесет и две молби на пострадали при пожара в Трънско ще бъдат удовлетворени и подателите им ще получат финансова помощ

Общинският съвет (ОбС) в Трън одобри разпределението на дарителските средства, събрани по разкритата сметка от страна на местната администрация в подкрепа на пострадалите от големия пожар на 26 юли в селата Рани луг, Насалевци и Слишовци. Докладната записка беше разгледана първо на извънредно заседание на бюджетната комисия, а впоследствие и приета от Съвета.

Председателят на временната комисия, работила по разпределението на средствата, Борис Ангелов, обясни, че дарителската сметка бе открита след извънредно заседание на ОбС-Трън, проведено в края на месец юли т.г.

„По сметката бяха събрани близо 129 хиляди лева от дарения на граждани. След това изготвихме правила за разпределението на средствата, които минаха през обществено обсъждане. Четирима граждани подадоха предложения, които почти изцяло бяха приети от комисията“, уточни Ангелов.

Той обобщи, че в определения срок за кандидатстване са подадени 24 молби за подпомагане от общо 65 обекта, имащи право на компенсиране. Комисията е обработила документите на всички кандидати, но финансова помощ ще получат подателите на 22 молби. Две от молбите са отхвърлени, тъй като собствениците не са доказали, че обектите им са били в реално ползване. Същите не са представили активни партиди за електричество и вода, както и са имали неплатени данъци към Общината.

„Решението за разпределението на средствата беше взето единодушно и напълно съобразено с приетите правила“, допълни Борис Ангелов.

По време на днешното заседание на ОбС в Трън беше приета наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение, както и актуализация на Годишната програма за управление на общинската собственост. Положена бе и клетва от нов общински съветник.