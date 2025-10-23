Общо 27 ученици от три учебни заведения в Сандански се включиха в инициативата "Мениджър за един ден". В проявата участваха ученици от Профилирана гимназия "Яне Сандански", Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“ и Професионалната техническа гимназия. Те се запознаха с работната атмосфера на общинската администрация и имаха възможност да наблюдават ежедневната работа на различни отдели, да се запознаят с процеса на вземане на решения, както и да усетят отговорността, която носи работата в местното управление.

Преподавателят Десислава Тодорова каза за БТА, че Професионалната техническа гимназия участва в инициативата с шестима ученици, двама от 11-и клас и четирима от 9-и клас. Децата изучават специалност "Електродомакинска техника". Включват се за първи път в инициативата на Община Сандански, където посетиха техническия отдел. Там учениците са се запознали с процеса на изготвяне на чертежите за строеж на сграда и са разгледали кадастралния план на общината.

Много харесваме тази инициатива. Тя помага на децата за ранно ориентиране при избора на професия за бъдещата им реализация, смята Десислава Тодорова.

Албена Бугаринова, експерт "Връзки с обществеността" разказа, че инициативата се реализира за поредна година. В сравнение с минали години броят на децата се увеличава, което говори за още по-голям интерес от тяхна страна. По думите ѝ, по-малките ученици се интересуват от култура, финанси, от образование, а по-големите имат интерес към европейските програми. "Ние разчитаме на тези деца, защото те са нашето бъдеще. Благодарим на директорите, преподавателите и учениците за интереса и активността", завърши Албена Бугаринова.