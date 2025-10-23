Общинският съвет в Радомир гласува да бъдат предоставени две машини "въздуходувки" за безвъзмездно ползване на местната пожарна

Общинският съвет (ОбС) в Радомир гласува да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване на две машини "въздуходувки" на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Радомир, които да бъдат използвани при бедствия, аварии и в борбата с пожари.

Техниката е общинска собственост и ще бъде изготвен протокол за безвъзмездното ѝ ползване от РСПБЗН – Радомир, съобщи по време на заседанието председателят на ОбС Светослав Кирилов.

В докладна, депозирана от кмета Кирил Стоев, е заложено допълнително финансиране за безплатен превоз на ученици за бюджетната 2025 година. В документа е посочено, че към момента има недостиг на средства, които се предоставят от държавния бюджет за изпълнение на това задължение.

Съгласно закона за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище, задължително се осигуряват средства от държавния бюджет за транспорт до най-близката детска градина или училище.

В началото на октомври администрацията получи нов училищен автобус, предоставен от Министерството на образованието. Превозното средство замени по-стар автобус с по-малък капацитет.

В тази връзка е необходимо да бъдат осигурени допълнителни финансови средства за следния маршрут: град Радомир – село Извор – село Кленовик – село Житуша, в размер на 3000 лв.

В документа се посочва още, че поради необходимостта от чести ремонтни дейности за поддържането на автопарка, заплащане на застраховка „Гражданска отговорност“, абонамент за тахографи, подмяна на автомобилни гуми за зимния сезон, осигуряване на годишен технически преглед, презареждане и заверка на пожарогасители, с цел безопасността и здравето на децата и учениците, е необходимо допълнително финансиране в размер на 32 000 лв. за бюджетната 2025 г.

Допълнителното финансиране е необходимо, тъй като от държавния бюджет се осигуряват по 1,27 лв. за километър пробег за автобуси с до 22 места и по 1,83 лв. за километър пробег за автобуси с над 22 места.

В програмата на заседанието беше и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, както и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Радомир. С нея се цели да обезпечи изпълнението на законовото задължение за адаптиране на местните подзаконови нормативни актове със Закона за въвеждане на еврото.

В останалите докладни се предвижда прекратяване на съсобственост на имот между общината и физическо лице чрез продажба на общинската част от имота, продажба на общинска недвижима собственост – поземлен имот, намиращ се на ул. „Христо Смирненски“ № 7, и др.