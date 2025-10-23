Николай Балабанов положи клетва пред Общинския съвет като избран кмет на харманлийското село Славяново

Подробно търсене

Николай Балабанов положи клетва на извънредна сесия с една точка пред Общинския съвет, като избаран кмет на харманлийското село Славяново, след частичните местни избори на 12 октомври.
23.10.2025
Николай Балабанов положи клетва пред Общинския съвет на Харманли като кмет на село Славяново. Той беше избран с доверието на 207 от гласувалите жители на населеното място на частични местни избори на 12 октомври тази година.

Клетвата на кмета беше единствената точка в извънредното заседание на съветниците. Удостоверението на Николай Балабанов за встъпване в длъжност му връчи председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Харманли Пенка Каснакова.

Надявам се, че всички заедно ще работим за жителите на община Харманли и в частност на село Славяново, и ще отстояваме интересите им, които са над всичко, каза в приветствието си след полагане на клетвата кметът на Община Харманли Мария Киркова.

Балабанов не за първи път заема кметската позиция. Той спечели изборите за управник на село Славяново и на местния вот през 2023 година. През месец март на 2025 година беше отстранен от поста с решение на ОИК, заради сигнали за извършвана търговска дейност, която по закон е несъвместима със заеманата от него позиция. Въпреки това, Балабанов остана да изпълнява функцията като временно изпълняващ след решения на Общинския съвет. Основният мотив на съветниците тогава беше, че става въпрос за закъснение от страна на кмета да подаде необходимата документация към Националната агенция по приходите за прекратяване дейността на фирмата му в срок, но няма извършено фактическо нарушения, тъй като тя не извършвала никаква дейност от встъпването в длъжност.

