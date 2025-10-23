Полицаи задържаха мъж от Каспичан, стрелял с пистолет, за хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред 

Полицаи задържаха 44-годишен от Каспичан, стрелял в града с пистолет, за хулиганство и грубо нарушаване на обществения ред, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Малко след 22:30 часа снощи е получен сигнал, че на улица “Никола Вапцаров“ в Каспичан неизвестен стреля с пистолет, по всяка вероятност газов. Към адреса е насочен полицейски екип. Пристигналите на мястото служители на реда установили, че местен жител е произвел на обществено място изстрели с газов пистолет, марка „Екол“.

Оръжието е иззето, както и 12 гилзи, и самоделна муфа, която била поставена на цевта на пистолета.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. По случая е образувано бързо производство.

Полицаи задържаха през септември шуменец, стрелял с пистолет, както и мъж, проявил агресия и ударил служители на реда. През януари бе арестуван и 19-годишен шуменец, стрелял с пневматичен пистолет и наранил 28-годишен мъж.