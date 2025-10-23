Групата на „Спаси София“ поиска кметът Васил Терзиев незабавно да прекрати текущата обществена поръчка за сметосъбиране в столицата

Групата на „Спаси София“ поиска кметът Васил Терзиев незабавно да прекрати текущата обществена поръчка за сметосъбиране и извозване на отпадъци в столицата и да я подложи на съдебен контрол. Това заявиха представители на партията преди заседанието на Столичния общински съвет (СОС).

„За да не дава кметът поводи на прокуратурата и на главния прокурор да му създават проблеми, го призоваваме да не слуша съветниците си – без прекратяване на обществената поръчка, преговори са недопустими“, заявиха от „Спаси София“.

По думите на общинския съветник Андрей Зографски договорите за сметосъбиране в районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“ изтичат след пет седмици, но в процедурите няма допуснат нито един кандидат. „Какво се чака?“, попита той.

От групата посочиха, че общинската фирма „Софекострой“ и СПТО не се справят с извозването на отпадъците в районите „Люлин“ и „Красно село“, а до края на годината 20 от 24-те столични района могат да останат без редовно сметоизвозване. „Зимата чука на вратата. И снегопочистването ли ще го правят доброволци? Град, който разчита на доброволци, е като болница, която кара пациентите сами да си правят операции“, коментира Зографски.

Той изрази недоумение защо кметът Терзиев е отложил укрепването на капацитета на завода за отпадъци, който е под негов пряк контрол. „Докладът за това е готов от март, а следващото заседание на Общинския съвет е чак след три седмици“, допълни той и подчерта, че „Спаси София“ ще подкрепи кмета, ако предприеме действия по мярката.

Зографски припомни, че на предишното си заседание Общинският съвет е приел доклад, с който се отпускат 9 млн. лв. за закупуване на техника за „Софекострой“, но дори при най-бързите процедури новата техника ще пристигне едва след няколко месеца.

„Нито общинските съветници, нито районните кметове, нито гражданите имат яснота за намеренията на кмета и сроковете, в които ще бъде решен проблемът, който виси като "дамоклев меч" над София“, заяви Зографски. По думите му кризата няма да се реши с уверения, че такава няма: „Необходимо е заедно, стъпка по стъпка, бързо и без отлагане да вземаме решения, които да изведат града от тази ситуация“, завърши той.