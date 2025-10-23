Евакуираха ученици от бургаско училище, след като дванадесетокласничка напръска съученичка с лютив спрей

Евакуираха учениците от Средно училище "Иван Вазов" в Бургас, след като дванадесетокласничка напръска своя съученичка с лютив спрей пред тоалетните на третия етаж на учебната сграда. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР-Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 8:45 ч. в Първо районно управление в Бургас. По първоначални данни между двете ученички е възникнало спречкване, при което едната е използвала спрея срещу другата.

На място, за да прекрати конфликта се е намесила дежурната по етаж учителка по български език и литература, която е и класен ръководител на момичетата. В резултат на напръскването тя и друга ученичка, която не е участвала в инцидента, са засегнати и откарани за преглед в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

Поради силната миризма и дразнещото действие на спрея върху очите и дихателните пътища е евакуиран целият етаж, всички ученици са изведени на двора на училището. Учениците все още изчакват там, видя репортер на БТА. "Целият етаж мирише и люти на очите", разказа ученик от училището. Друг каза, че някои от учениците не са се чувствали добре, когато са ги извели на двора.

След проветряване на сградата, учебните занятия ще бъдат възобновени.

За случая е уведомена майката на 18-годишната ученичка, използвала спрея. С нея и дъщеря ѝ в момента беседа провежда училищният психолог.

Работата по случая продължава от служители на Първо районно управление в Бургас.