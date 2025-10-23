Общо 13 забрани при управлението на тротинетки са включени в проекта на Наредбата за организация на движението в Шумен

Общо 13 забрани при управлението на тротинетки (индивидуални електрически превозни средства) са включени в проекта на Наредбата за организация на движението на територията на община Шумен, внесен за разглеждане в Общински съвет - Шумен, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

Предлага се да се въведе забрана гражданите да се движат с тротинетки по пътища, където е предвидено движение с над 50 км/ч, да возят други хора или предмети, да дърпат с тротинетките си животни, да се движат с тротинетка в тъмната част на денонощието, да са употребили алкохол или наркотици или да управляват тротинетките си без ръце или по рискови начини.

Приемането на Наредбата е включено в точка седем от сесията на Общинския съвет в Шумен, която ще се състои на 30 октомври. На предходното заседание на 25 и 26 септември общинските съветници отложиха разглеждането на точката. Междувременно бяха обобщени предложения от гражданите в рамките на публичното обсъждане, част от които се приеха и са включени в проекта за гласуване, добавиха от пресцентъра на местната администрация.

Хората с тротинетки в Шумен трябва да ги управляват със скорост до 25 км/ч, да носят каски, при намалена видимост да ползват светлоотразителни жилетки и елементи, да имат сключена застраховка „Гражданска отговорност“, а при пресичане на пешеходни пътеки да слязат от тротинетката и да я бутат. Тези промени стават част от раздел 5, глава 2 на Наредбата, където за някои участници в движението се обособяват строги правила.

В Наредбата се указва, че пешеходците в Шумен не трябва да ползват мобилни телефони, докато пресичат на пешеходна пътека, за да не отклоняват вниманието си. Добавят се нови правила и за велосипедистите, свързани с безопасността на движението им. Велосипедистите следва да имат светлоотразителни жилетки или елементи по облеклото си, при пресичане на пешеходна пътека да бутат велосипеда, а не да го карат, да не превозват лица над 18-годишна възраст на колелото, както и да не ползват мобилен телефон, докато го управляват, допълниха от пресцентъра на Община Шумен.

В проекта на Наредбата се предлага „Синята зона“ в Шумен да работи с час по-малко – от 8:00 до 18:00 ч. (вместо до 19:00 ч.) в делничните дни и от 8:00 до 12:00 ч. (вместо до 14:00 ч.) в събота, както проектът предвиждаше при създаването му, посочиха от пресцентъра.

В Глава 7 на Наредбата са указани и глобите за нарушения: 100 лв. за неправилно паркиране, 30 лв. за управление на велосипед без светлоотразител, 100 лв. за говорене по телефона, докато се управлява велосипед, 50 лв. – ако велосипедистът не се движи в дясната част на платното. За управляващите тротинетки глобите ще са 50 лв., ако нямат каска и ако не бутат тротинетката на пешеходна пътека.

Глобите скачат на 100 лв., ако управляващият тротинетката няма светлоотразителна жилетка или включени светлини при лошо време, както и ако се движи с над 25 км/час. 100 лв. глоба ще се налага, ако гражданинът се движи в тъмната част на денонощието с тротинетка, управлява я без ръце, използва мобилен телефон, докато е на тротинетката и при други нарушения на правилата. Глобата се увеличава на 200 лв. за граждани на тротинетки, които не се движат в най-дясната част на платното или по велосипедната алея, както и ако превозват други хора на тротинетката. За родители и настойници, които са позволили децата им да управляват тротинетка, без да са навършили 16 години, Наредбата предвижда глоба от 500 лв., поясниха от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА съобщи, общинските съветници в Шумен обсъдиха и след прекъсване на заседанието за консултации отложиха за следваща сесия на Общинския съвет през октомври приемането на Наредба за организация на движението на територията на общината.