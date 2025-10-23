Няма да подкрепим предложената актуализацията на бюджета и искаме оставката на зам.-кмета по строителство, обявиха от "Спаси София"

Групата на „Спаси София“ в Столичния общински съвет (СОС) няма да подкрепи предложената от екипа на кмета Васил Терзиев актуализация на бюджета. Това съобщи пред журналисти общинският съветник от Стефан Спасов преди днешното заседание на съвета. От групата поискаха и оставката на на Никола Лютов като заместник-кмет по строителството.

Спасов обясни, че във внесеното становище се посочва, че приходната част на бюджета към настоящия момент се преизпълнява и с предложената от заместник–кмета по финанси актуализация приходите отново се увеличават. Затова обвиненията, че саботираме работата на изпълнителната власт, са опровергани, добави той.

От „Спаси София“ критикуват, че в документа на екипа на кмета отпадат важни секторни политики и проекти, за които партията е водила продължителна кампания. Сред посочените примери са политики за изграждане на многоетажни паркинги — включително недовършения паркинг в района на Сливница, както и проекти, свързани с пътната инфраструктура и пътната безопасност.

По отношение на конкретни инвестиционни проекти Спасов изтъкна, че от предложената актуализация е отпаднал ремонтът на бул. „Ботевградско шосе“, въпреки че според групата на „Спаси София“ е извършена количествена сметка и са изпълнени необходимите процедури. Списъкът включва и готов проект за ремонт на ул. 104 в „Обеля“, изготвен от „Столичен електротранспорт“, който според общинския съветник е предаден на заместник–кмета по строителство, но не е „припознат“ и е отпаднал от актуализацията.

Спасов призова кмета Терзиев „внимателно да прецени кои хора са в неговия екип“ и дали те „работят за столицата или преследват лични интереси и вендета“. „Това е абсолютно неприемливо“, заяви общинският съветник и определи поведението по случая като саботаж спрямо гражданите, които са гласували за промяна в управлението на града.