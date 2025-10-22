В Луковит са обновени тротоарните пространства по улица „Васил Левски”, част от републиканската пътна мрежа

В Луковит са обновени тротоарните пространства по улица „Васил Левски”, част от републиканската третокласна пътна мрежа (Луковит – Червен бряг), съобщават от общинската администрация.

Основният ремонт е реализиран по инвестиционната програма на Община Луковит. Старите тротоарни плочи са заменени с нови бетонови павета. На кръстовищата и при автомобилните подходи към гаражи и вътрешни дворове тротоарите са със скосявания и понижен бордюр. Определените за озеленяване площи са отделени от тротоарната настилка с бетонов градински бордюр.

Засадени са 170 фиданки от видовете кълбовидна акация и червенолистна джанка, които са подходящи за градско и алейно озеленяване. Очаква се допълнителна доставка на едроразмерна растителност за втория етап на акцията.

Община Луковит предвижда изграждане на тротоари и по улица „Васил Левски” в село Дерманци, част от републиканския път III-305 (Плевен – Садовец – Дерманци – Гложене). През юли Общинският съвет в Луковит реши чрез трансформация на близо 970 000 лв. от целевата субсидия да се финансират неотложни улични ремонти.