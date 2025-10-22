По-строги правила и контрол при разкопаването на улици и тротоари предвижда проект на нова наредба в Търговище

По-строги правила и контрол при разкопаването на улични настилки, тротоари и зелени площи предвижда проект на нова общинска наредба в Търговище. Тя е публикувана за обществено обсъждане в сайта на местната администрация, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Новите текстове предвиждат ежегодно, до края на октомври, в Общината да се подават заявленията за разкопаване и строителството на различни мрежи за всяка следваща година. На тази база ще се изготвя и комплексен план за ремонтите в цялата община. Мярката ще осигури по-добра координация между дружествата и Общината, което се очаква да намали разкопаванията и неудобствата за гражданите, посочват от администрацията.

В случай на извършени основни ремонти на пътна настилка и прилежащите паркинги, уширения или пешеходни зони, няма да се издават разрешения за разкопаването им за срок от две години след ремонтите. Ако те са били извършени със средства от Европейските фондове, забраната ще важи за срок от пет години.

С промените се въвежда и изискване дружествата да предоставят снимков материал на действителното състояние на обектите преди и след разкопаването им.

Предвиждат се по-високи глоби за нарушителите по наредбата. Санкциите за физическите лица ще бъдат от 500 лв. до 2000 лв., вместо от 100 лв. до 1000 лв., както досега. За юридическите - глобата е имуществена, в размер от 1000 лв. до 5000 лв.

По-високи ще са и депозитите, които фирмите и операторите внасят в Общината преди започване на строителство и разкопаване. За разкопаване на асфалтова настилка ще се заплащат 100 лв./кв. м, вместо сегашните 44 лв. За тротоари сумата ще бъде 50 лв./кв. м, спрямо актуалните 41 лв.

Предвижда се новите текстове да влязат в сила от 1 януари 2026 г.

Предложения и становища по проекта на нова наредба се приемат до 21 ноември 2025 г. Те трябва да бъдат подадени на e-mail: obshtina@targovishte.bg, в Центъра за административно обслужване на Общината или чрез Портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Проектът, заедно с мотивите към него, е публикуван в сайта на Община Търговище.

За БТА от пресслужбата на Общината допълниха, че през 2024 година са били издадени седем предписания на мрежови оператори, които са започнали разкопаване без разрешение. От своя страна те своевременно са възстановили настилките.