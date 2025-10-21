Подробно търсене

Започва укрепване на участък от пътя Велико Търново – Горна Оряховица през Арбанаси

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Снимка: кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков, архив
Велико Търново,  
21.10.2025 17:36
 (БТА)

Укрепване на участък от третокласния път Велико Търново - Горна Оряховица, преминаващ през Арбанаси, започва на 22 октомври, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Част от трасето беше компрометирано в края на миналата седмица от проливните дъждове в района. Преовлажняването на почвата доведе до свличане на банкета, като основата на пътя и пътното платно не са засегнати. 

От утре сутринта за укрепване на банкетите на пътя и възстановяване на откоса ще се ограничи движението в участък с дължина около километър. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут през общинския път Арбанаси – Шереметя, по път Шереметя – Велико Търново и обратно.

Прогнозният срок за завършване на дейностите в района е 31 октомври. Строително-монтажните работи ще се изпълняват от дружеството, с което АПИ има договор за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Велико Търново - „Пътни строежи-Велико Търново“ EАД. 

Необходимо е водачите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

На 8 октомври проливните дъждове в старата столица доведоха на два пъти до временно затваряне на пътя Велико Търново – Горна Оряховица заради свличане на скални маси.  

/НН/

