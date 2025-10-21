Започва укрепване на участък от пътя Велико Търново – Горна Оряховица през Арбанаси

Укрепване на участък от третокласния път Велико Търново - Горна Оряховица, преминаващ през Арбанаси, започва на 22 октомври, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Част от трасето беше компрометирано в края на миналата седмица от проливните дъждове в района. Преовлажняването на почвата доведе до свличане на банкета, като основата на пътя и пътното платно не са засегнати.

От утре сутринта за укрепване на банкетите на пътя и възстановяване на откоса ще се ограничи движението в участък с дължина около километър. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут през общинския път Арбанаси – Шереметя, по път Шереметя – Велико Търново и обратно.

Прогнозният срок за завършване на дейностите в района е 31 октомври. Строително-монтажните работи ще се изпълняват от дружеството, с което АПИ има договор за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Велико Търново - „Пътни строежи-Велико Търново“ EАД.

Необходимо е водачите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

На 8 октомври проливните дъждове в старата столица доведоха на два пъти до временно затваряне на пътя Велико Търново – Горна Оряховица заради свличане на скални маси.