Българският Червен кръст и Община Шумен започнаха кампанията по раздаване на над 12 тона продукти за хора от уязвими групи

Община Шумен съвместно с Българския Червен кръст (БЧК) започна кампанията по раздаване на над 12 тона продукти за хора от уязвими групи в общината, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Подкрепата се осигурява по Програмата за храни и основно материално подпомагане (ПХОМП).

Над 1800 души от Шумен и населените места в общината имат право да получат такива пакети. Това са граждани, ползващи се от подкрепа за отопление, семейства с месечни помощи за отглеждане на дете и на дете с трайни увреждания, приемни семейства и хора, включени в програми за превенция и реинтеграция, пострадали при инцидентно възникнали обстоятелства и др. лица и домакинства с ниски доходи. Многодетните семейства получават по два пакета. Предоставят се хранителни продукти, перилни и миещи препарати и др., а жените получават и допълнително санитарни изделия, добавиха от пресцентъра на Община Шумен.

Раздаването на пакетите става от 20 октомври по график във всички населени места в община Шумен. И тази година в акцията се включват доброволци от общинската администрация и общинските предприятия за пакетирането и разноса на продуктите. В кампанията участват и кметовете на селата и кметските наместници. Общият обем на продуктите, които ще се раздадат в община Шумен, е 12,5 тона, съобщиха от Общината.

По график на 22 октомври, са доставките за селата Мараш, Салманово, Велино, Коньовец, Мадара, кв. „Мътница“ и кв. „Макак“. Графикът за раздаване на пакетите ще обхване всички 26 села и трите квартала „Дивдядово“, „Макак“ и „Мътница“ на Шумен, като се очаква да бъде изпълнен до края на месеца. На 1 ноември акцията продължава в областния град под ръководството на Българския Червен кръст в Шумен.

Програмата на БЧК има за цел да подкрепи най-уязвимите групи от обществото, като предостави пакети с хранителни продукти и хигиенни материали. През юни м.г. приключи вторият транш от раздаването на храни и хигиенни продукти от БЧК в населените места на община Шумен.