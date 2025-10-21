Моловете ще продължат да инвестират както в технологиите, така и в капацитета на охранителните фирми и на самите охранители, каза Даниел Митов

Подробно търсене

Марин Колев
Снимка: Христо Касабов/БТА
София,  
21.10.2025 16:07
Моловете ще продължат да инвестират както в технологиите, така и в капацитета на охранителните фирми и на самите охранители, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на брифинг пред журналисти след среща с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София. На нея се обсъдиха мерките за сигурност в обектите след трагичния инцидент, при който непълнолетен наръга с нож друго момче и то по-късно почина в болница.

МВР ще продължи да оказва, както и досега, съдействие по отношение на методиката, с която работят, начина, по който си разполагат силите, начина, по който разпознават рискови профили на посетители.

Обсъдени са били и законодателни промени, които да позволят да се ползват по-добре технологиите, с които разполагат моловете. Начинът, по който реагират, когато се появят подобни тийнейджърски групи, също не е идеален, каза още Митов.

