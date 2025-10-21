Институтът по земеделие в Кюстендил ще отбележи празника на земеделската наука с дегустация на нови сортове ябълки

Институтът по земеделие в Кюстендил ще отбележи празника на земеделската наука с дегустация на нови сортове и хибриди ябълки, каза за БТА директорът на института доц. д-р Илияна Кришкова.

Събитието е насрочено за 24 октомври, петък, от 10:00 часа в сградата на института. На земеделците ще бъдат представени ябълкови плодове от специфични сортове и хибриди, които са се запазили през годината, въпреки неблагоприятните условия.

В Институт по земеделие - Кюстендил се отглеждат над 460 сорта ябълки на обща площ от 200 дка. Реколтите са различни, а през годините се е стигало до прибирането на около 300 тона ябълки. През 2025 г. заради специфичните условия реколтата от ябълки в Институт по земеделие – Кюстендил се състои от единични плодове и сортове, поясни Кришкова.

Специалистите в Института по земеделие в Кюстендил работят по създаването на нови сортове и технологии за отглеждането им. Институтът разполага с насаждения от череши, сливи и грозде.