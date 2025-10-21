Подробно търсене

Няма опасност за живота на детето, което е с прорезна рана след инцидент в столично училище

Петра Куртева
Няма опасност за живота на детето, което е с прорезна рана след инцидент в столично училище
Няма опасност за живота на детето, което е с прорезна рана след инцидент в столично училище
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
21.10.2025 14:41
 (БТА)

Няма опасност за живота на детето, което с прорезна рана след инцидент в столичното 94-то Средно училище "Димитър Страшимиров" . Това съобщиха от Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" на сайта си.

Травмата на 12-годишния ученик не налага приемането му в болницата, съобщават още от "Пирогов".

По-рано днес от Центъра за спешна медицинска помощ съобщиха за БТА, че сигналът за пострадалия ученик, който е с дълбока прорезна рана в раменната област, е получен в 10:10 часа тази сутрин. 

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:51 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация