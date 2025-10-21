Регистрирани са 33 случая на остри респираторни заболявания в Софийска област през миналата седмица

Общо 33 случая на остри респираторни заболявания са регистрирани на територията на Софийска област през миналата седмица (от 13 до 19 октомври), съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) на официалния си сайт.

По четири са установените случаи на варицела и чревни заболявания.

Заболелите от Ковид-19 са 23. Има и един случай на хепатит.

В сравнение с по-миналата седмица (от 6 до 12 октомври) се наблюдава спад в регистрираните случаи. За периода от РЗИ отчитат 37 случая, при 33 за следващия.