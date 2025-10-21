Общо 1160 водачи ще получат електронни фишове за превишена скорост на територията на Пловдивска област през почивните дни. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР-Пловдив. Данните са изведени от анализа за дейността на патрулите от сектор „Пътна полиция“, работили на терен в Пловдив и региона от 17 до 19 октомври.

Освен тези нарушения, регистрирани от мобилните и стационарни камери, служителите са документирали и други 1438 случая на неспазване на Закона за движение по пътищата. По тях е взето административно отношение, като са издадени общо 278 акта и глоби с фиш.

В рамките на пътния контрол са направени 231 проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. Вследствие на проверките на кръстовище в Кричим е бил установен 45-годишен мъж, седнал зад волана с около 1,6 промила. Подобна стойност е отчетена и при мъж на 36 години в Пловдив. В Първо районно управление са били отведени двама водачи, на 40 и 61 години. По-младият бил заловен с около 1,8 промила на бул. „Ал. Стамболийски“ в областния град, а по-възрастният шофирал с 1,55 промила в отсечката между селата Първенец и Храбрино.

Предприети са необходимите действия и по 17 сигнала за настъпили пътнотранспортни произшествия, 15 от които с материални щети и две с пострадали участници. Един от случаите е от село Езерово - местен жител се блъснал с колата си в къща и напуснал местопроизшествието. Незабавно мъжът бил установен, но при проверката той отказал да бъде тестван с дрегер, както и да даде кръвна проба за химически анализ.

Срещу всички извършители са образувани бързи производства, а на двама от тях личните моторни превозни средства са иззети.

В началото на септември в рамките на седмица общо 1611 водачи бяха санкционирани за превишена скорост на територията на пловдивската дирекция на МВР.