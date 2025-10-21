site.btaОбщо 1160 водачи ще получат електронни фишове за превишена скорост на територията на Пловдивска област през почивните дни
Общо 1160 водачи ще получат електронни фишове за превишена скорост на територията на Пловдивска област през почивните дни. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР-Пловдив. Данните са изведени от анализа за дейността на патрулите от сектор „Пътна полиция“, работили на терен в Пловдив и региона от 17 до 19 октомври.
Освен тези нарушения, регистрирани от мобилните и стационарни камери, служителите са документирали и други 1438 случая на неспазване на Закона за движение по пътищата. По тях е взето административно отношение, като са издадени общо 278 акта и глоби с фиш.
В рамките на пътния контрол са направени 231 проби за употреба на алкохол и наркотични вещества. Вследствие на проверките на кръстовище в Кричим е бил установен 45-годишен мъж, седнал зад волана с около 1,6 промила. Подобна стойност е отчетена и при мъж на 36 години в Пловдив. В Първо районно управление са били отведени двама водачи, на 40 и 61 години. По-младият бил заловен с около 1,8 промила на бул. „Ал. Стамболийски“ в областния град, а по-възрастният шофирал с 1,55 промила в отсечката между селата Първенец и Храбрино.
Предприети са необходимите действия и по 17 сигнала за настъпили пътнотранспортни произшествия, 15 от които с материални щети и две с пострадали участници. Един от случаите е от село Езерово - местен жител се блъснал с колата си в къща и напуснал местопроизшествието. Незабавно мъжът бил установен, но при проверката той отказал да бъде тестван с дрегер, както и да даде кръвна проба за химически анализ.
Срещу всички извършители са образувани бързи производства, а на двама от тях личните моторни превозни средства са иззети.
В началото на септември в рамките на седмица общо 1611 водачи бяха санкционирани за превишена скорост на територията на пловдивската дирекция на МВР.
/НН/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина