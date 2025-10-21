Подробно търсене

Политическо движение „Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, каза председателят на движението Елена Нонева

Юзлем Тефикова
Елена Нонева Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
21.10.2025 13:10
Политическо движение „Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, каза председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София. 

Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от "БСП - Обединена левица", че напускаме коалицията, каза Елена Нонева. 

