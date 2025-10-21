Политическо движение „Социалдемократи“ напуска коалиция „БСП – Обединена левица“, каза председателят на движението Елена Нонева по време на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в София.

Днес официално сме уведомили нашите коалиционни партньори от "БСП - Обединена левица", че напускаме коалицията, каза Елена Нонева.